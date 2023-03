Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Block, Coinbase, Netflix und NVIDIA)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA Block First Republic Bank C3.ai Coinbase Tesla Charles Schwab Advanced Micro Devices Netflix GameStop

Die Bankenkrise, die die Märkte in den vergangenen zwei Wochen erschüttert hat, hat heute eine weitere Wendung genommen, nachdem die Credit Default Swaps auf vorrangige Schuldtitel der Deutschen Bank auf den höchsten Stand seit ihrer Einführung im Jahr 2018 gestiegen sind, was deutlich macht, dass die Anleger um die Stabilität des Unternehmens besorgt sind. Die Deutsche Bank ist heute um über 11 % gefallen und liegt auf dem niedrigsten Stand seit vier Monaten. Fabrizio Campelli, der im Vorstand der Bank sitzt, sagte kürzlich, dass die staatlich unterstützte Rettung des Schweizer Konkurrenten Credit Suisse durch die UBS "kein Indiz" für die Gesundheit des breiteren europäischen Bankensystems sei und sagte, dass die Privatkundeneinlagen des Unternehmens "sehr diversifiziert" seien, was darauf schließen lasse, dass es nicht denselben Problemen erliegen werde, die die Silicon Valley Bank und die Signature Bank in den USA zu Fall gebracht hätten. Dennoch halten die Märkte ein Auge auf den nächsten Dominostein, der fallen wird, und die Deutsche Bank steht im Rampenlicht.



Dies hat erneut Ansteckungsängste ausgelöst, und die europäischen und britischen Indizes wurden heute von Bankaktien nach unten gezogen. In den USA stehen die Banken weiterhin unter Druck, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen der Forderung nach einer Garantie für alle US-Bankeinlagen nicht nachgekommen ist. Stattdessen hat sie wiederholt erklärt, dass die Aufsichtsbehörden von Fall zu Fall zur Einlagensicherung eingreifen werden, wie sie es bei der SVB und der Signature Bank getan haben, wenn das Finanzsystem insgesamt gefährdet ist. Die Kreditaufnahme im Rahmen des Notfinanzierungsprogramms der Federal Reserve, das nach dem Zusammenbruch dieser beiden Banken bereitgestellt wurde, stieg am Mittwoch auf 53,7 Mrd. USD, nachdem sie bei seiner Einführung am 15. März weniger als 12 Mrd. USD betragen hatte, was darauf hindeutet, dass das Umfeld für die Banken weiterhin schwierig ist.





Die First Republic Bank, die weiterhin an der Spitze der Bankenkrise steht und Berichten zufolge versucht, einen Käufer zu finden oder frisches Geld zu beschaffen, nachdem sie trotz einer Finanzspritze in Höhe von 30 Mrd. $ von einer Gruppe größerer US-Banken in Liquiditätsschwierigkeiten geraten ist, fällt um 5,6 % und erreicht ein neues Allzeittief. Ein weiterer kleiner Kreditgeber, PacWest Bancorp, der kürzlich bekannt gab, dass er 20 % aller Einlagen verloren hat und 1,4 Mrd. USD aus einer Kreditfazilität zur Stützung seiner Bilanz verwenden musste, verliert 3,1 %. Andere regionale Kreditgeber folgen mit einem Minus von 3,1 % bei Western Alliance Bancorp, 2,5 % bei Fifth Third Bancorp und 3,1 % bei KeyCorp.





Der Kurs von Block ist heute um weitere 2,5 % gesunken. Das Zahlungsunternehmen fiel gestern auf einen Tiefststand von 2023, weil Hindenburg Research einen Bericht veröffentlichte, in dem eine Reihe von Anschuldigungen gegen das Zahlungsunternehmen erhoben wurden. Darin wird behauptet, dass das Unternehmen die Zahl seiner Cash-App-Nutzer weit überschätzt, Kriminelle akzeptiert und illegale Zahlungen ermöglicht hat. Der Bericht bezeichnet auch die Übernahme des Buy Now, Pay Later-Unternehmens Afterpay als "Flopp" und sagt, dass die Bewertung von Block im Vergleich zu seinen Fintech-Konkurrenten viel zu hoch ist, insbesondere da der Wettbewerb immer härter wird. Block hat rechtliche Schritte angedroht und die Behauptungen zurückgewiesen, der Bericht sei darauf ausgelegt, "Investoren zu täuschen und zu verwirren". Dies wird Cash App zweifellos ins Rampenlicht rücken und zu einer verstärkten Prüfung führen, wodurch der Druck auf die Block-Aktie noch einige Zeit anhalten könnte.







Inzwischen ist Coinbase um 3,6 % gefallen, nachdem Cowen & Co die Kryptowährungsplattform von Market Perform auf Underperform herabgestuft hat. Es wird auch von Problemen bei seinem größeren Rivalen Binance getroffen, der heute Morgen vorübergehend den gesamten Spothandel ausgesetzt hat, während er an der Lösung von Problemen arbeitet. Das kommt einen Tag nachdem Coinbase gewarnt hat, dass die SEC Vollstreckungsmaßnahmen ergreift, nachdem sie das Unternehmen beschuldigt hat, gegen Bundeswertpapiergesetze zu verstoßen. Dies stellt eine erhebliche Bedrohung für die Haupteinnahmequellen von Coinbase Earn, seinem institutionellen Kryptoarm Coinbase Prime und Coinbase Wallet dar. Seit dem Zusammenbruch von FTX haben die Aufsichtsbehörden den Sektor stärker unter die Lupe genommen. Coinbase hat gesagt, dass es auf der richtigen Seite des Gesetzes steht, aber Analysten haben gesagt, dass es ein bedeutendes regulatorisches Risiko gibt, das über dem Unternehmen hängt. Die Bedrohung bedeutet, dass Coinbase nun wochenlange Gewinne, die dank der jüngsten Erholung der Bitcoin-Preise verbucht wurden, zunichte gemacht hat, da sich die Märkte um die Gesundheit des traditionellen Bankensystems sorgen. Coinbase ist heute immer noch fast doppelt so viel wert wie zu Beginn des Jahres 2023.





Netflix fällt um 0,5 %, nachdem das Unternehmen gestern einen Sprung nach oben gemacht hat, weil sein neues werbefinanziertes Angebot laut Bloomberg bereits eine Million monatliche Nutzer angezogen und die Erwartungen der Werbetreibenden in den ersten zwei Monaten nach dem Start erfüllt hat. Der langsame und stetige Einstieg in den Spielemarkt macht ebenfalls Fortschritte, nachdem Variety mitteilte, dass bis Ende 2023 95 Spiele verfügbar sein sollen, gegenüber derzeit 55. JPMorgan sagte Anfang dieser Woche, dass sie kurzfristigen Gegenwind für Netflix' Durchgreifen bei der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern sah und sagte, dass der Schritt, die Nutzer zu ermutigen, für mehrere Konten zu zahlen, auf einigen Widerstand stößt. Die Bank sagte jedoch auch, dass sie langfristig optimistisch ist.





Die jüngste Rallye der NVIDIA-Aktie, die mit einem Anstieg von 90 % seit Anfang 2023 die beste Gewinnserie seit sieben Jahren verzeichnete, legt heute eine Verschnaufpause ein, da der Chip-Hersteller um 1,1 % gefallen ist. Die Aktie hat sich deutlich besser entwickelt als ihre Konkurrenten, da Analysten der Meinung sind, dass NVIDIA eine konkurrenzlose Führungsposition bei der Bereitstellung der für die künstliche Intelligenz erforderlichen Hardware innehat. NVIDIA beeindruckte während seiner Entwicklerkonferenz in dieser Woche, als CEO und Gründer Jensen Huang sagte, dass die Einnahmen aus generativer KI in 12 Monaten "ziemlich groß" sein werden.





