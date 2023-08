Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. JD, Target, AMC, NVIDIA, US Steel und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA Tesla US Steel PayPal Visa C3.ai Target Sea Carvana AMC Entertainment

Target-Aktie: Starker Gewinn und schwacher Ausblick

Die Target-Aktie steigt heute um 2,4 % und erholt sich von ihrem Drei-Jahres-Tief. Das Einzelhandelsunternehmen eröffnet auf dem höchsten Stand seit Anfang August, nachdem es trotz eines Umsatzrückgangs ein beeindruckendes Gewinnwachstum für das jüngste Quartal gemeldet hat.



Die Messlatte für Target lag nach dem Einbruch des Aktienkurses im Vorfeld der Ergebnisse niedrig, und die Nachricht, dass der bereinigte Gewinn je Aktie von nur 0,39 US-Dollar im Vorjahr auf 1,80 US-Dollar gestiegen ist, beeindruckte, zumal die Wall Street nur mit 1,50 US-Dollar gerechnet hatte. Dies war umso beeindruckender, als der Umsatz um 5,4 % zurückging und damit deutlich stärker als die von den Analysten prognostizierten 1,8 %. Die Nachfrage nach Konsumgütern ist nach wie vor gedämpft, da die Verbraucher den Gürtel enger schnallen, und dies wird nur teilweise durch die robuste Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern kompensiert. Der anhaltende Rückgang der Lagerbestände, der im letzten Jahr zu erheblichen Problemen geführt hat, wirkt sich ebenfalls positiv auf die Gewinnspannen aus.



Der kräftige Gewinnanstieg ließ die Anleger auch die Tatsache vergessen, dass das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt hat, wonach der Umsatz im Jahr 2023 im mittleren einstelligen Bereich zurückgehen und der bereinigte Gewinn je Aktie zwischen 7 und 8 US-Dollar liegen wird. Die Mitte dieses neuen Gewinnziels liegt etwa 0,75 US-Dollar unter der vorherigen Prognose.



Der größere Konkurrent Walmart, der heute um 0,6 % steigt, legt am Donnerstag seine Ergebnisse vor, und die Anleger haben die Messlatte für die Aktie deutlich höher gelegt als für Target.

TJX-Aktie: Anhebung der Gewinnprognose

Die TJX Companies-Aktie steigt um 4,0 % und erreicht ein neues Allzeithoch, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal besser abgeschnitten hat als von der Unternehmensleitung erwartet. Die höhere Kundenfrequenz und die starke Nachfrage nach Kleidung und Accessoires veranlassten das Unternehmen, seine Gewinnprognose für den Rest des Jahres anzuheben.



Der Einzelhändler, zu dem unter anderem TJ Maxx, HomeGoods, Sierra und HomeSense gehören, gab bekannt, dass der vergleichbare Umsatz im ersten Quartal seines Geschäftsjahres um 3 % gestiegen ist und damit am oberen Ende seiner Prognose lag. Damit lag das Unternehmen knapp über dem von der Wall Street prognostizierten Anstieg von 2,9 %. Marmaxx meldete ein stärkeres Wachstum von 5 % dank einer soliden Nachfrage nach Bekleidung. Auch die Margen fielen besser aus als erwartet, so dass der Gewinn pro Aktie von 0,49 $ im Vorjahr auf 0,76 $ stieg.



TJX rechnet weiterhin mit einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze um 2 bis 3 % im Jahr 2023, hat aber sein Ziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie nach oben korrigiert.

US Steel-Aktien: Wer wird den Bieterkrieg gewinnen?

Der Kampf um US Steel geht weiter. Die Aktie stieg heute um 3,4 %, da Unternehmen um den Kauf des Stahlherstellers konkurrieren.



Soweit uns bekannt ist, gibt es derzeit zwei Interessenten. Cleveland-Cliffs war der erste, der auf den Plan trat und ein Angebot über 7,3 Mrd. $, zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien, unterbreitete, das jedoch von US Steel abgelehnt wurde. Seitdem ist ein privates Unternehmen namens Esmark aufgetaucht und hat ein höheres Angebot in Höhe von 7,8 Mrd. $ unterbreitet, das ebenfalls vollständig in bar bezahlt wird.



Auch wenn Esmark das höhere Angebot unterbreitet hat, wurde die Frage aufgeworfen, wie das Unternehmen den reinen Barkauf finanzieren würde. Der CEO, James Bouchard, sagte, er habe 10 Mrd. USD auf seinem Bankkonto, um das Geschäft zu finanzieren, und sagte, er arbeite mit einer ungenannten internationalen Bank zusammen, die bereit wäre, ihm bei Bedarf Geld zu leihen, machte aber keine weiteren Angaben. Cleveland-Cliffs argumentiert, dass es sich sein Angebot aufgrund des aktienbasierten Elements leisten kann, und hat die Unterstützung der Gewerkschaft United Steelworkers gewonnen, die erklärt hat, dass sie nur bereit ist, den Vorschlag von Cleveland-Cliffs zu unterstützen.



US Steel hat nun beide Unternehmen eingeladen, an einer strategischen Überprüfung teilzunehmen, um die beste Lösung für das Unternehmen zu finden, und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass weitere Angebote bzw. Bieter auftauchen.



NVIDIA-Aktie: Erneuter Anstieg

Die NVIDIA-Aktie fällt um 0,5 %, während die Broker im Vorfeld der in der nächsten Woche anstehenden Quartalsergebnisse des Chip-Herstellers weiterhin optimistisch sind.



Piper Sandler war der letzte, der darauf hinwies, dass der jüngste Rückgang der NVIDIA-Aktien eine Chance darstellt, und hob heute Morgen sein Kursziel von $450 auf $500 an.



Nur wenige Tage zuvor hatte Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore erklärt, das Unternehmen bleibe im Vorfeld der Ergebnisse sein Top Pick mit einem Kursziel von 500 $, während UBS sagte, Anleger sollten hier den Kurs halten und trotz des jüngsten Rückschlags optimistisch bleiben", da sie ihr Kursziel für NVIDIA von 475 $ auf 540 $ anhob. Auch Wells Fargo hob gestern seine Einschätzung für NVIDIA von $450 auf $500 an.



NVIDIA wird voraussichtlich einen Quartalsumsatz von 11 Mrd. USD erzielen, was einen neuen Quartalsrekord darstellen würde, da die neue Nachfrage durch KI anspringt. Das wäre ein Plus von 65 % gegenüber dem Vorjahr und ein deutlicher Sprung gegenüber den 7,2 Mrd. US-Dollar Umsatz im vorangegangenen Quartal. Der bereinigte Gewinn wird sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich vervierfachen!

Tesla-Aktie: Werden weitere Preissenkungen die Rentabilität beeinträchtigen?

Die Tesla-Aktie fällt um 2,3 % und eröffnete heute auf einem neuen Zweimonatstief, nachdem das Unternehmen in China erneut die Preise gesenkt hat, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass seine marktführende Rentabilität durch die anhaltenden Preissenkungen untergraben wird.



Der Elektroautohersteller hat geschworen, Wachstum über Gewinne zu stellen und hat die Preise gesenkt und billigere Modelle eingeführt, in der Hoffnung, seine Attraktivität zu erhöhen. IT hat die Preise für die Limousine Model S und den Geländewagen Model X um bis zu 70.000 RMB gesenkt, was etwa 9.600 US-Dollar entspricht, wie auf chinesischen Plattformen zu lesen war. Dies geschieht nur zwei Tage nach der Preissenkung der Langstrecken- und Performance-Versionen in China.



Dies schürt die Befürchtung, dass der Preiskampf in China eskaliert, obwohl Tesla aufgrund seiner überlegenen Gewinnspannen mehr Spielraum hat als die meisten anderen Unternehmen, für die es umso schwieriger wird, mit den niedrigeren Preisen zu konkurrieren. Infolgedessen schadet die Nachricht den kleineren chinesischen Konkurrenten, denn NIO, XPeng und Li Auto sind heute alle um 2,1 % bis 5,6 % gefallen.



Die jüngsten Preissenkungen scheinen darauf ausgerichtet zu sein, die bestehenden Lagerbestände abzubauen. Wir wissen bereits, dass die Auslieferungen aus dem Werk in Shanghai im Juli um mehr als 30 % niedriger waren als im Juni, nachdem Tesla davor gewarnt hatte, dass die Produktion im dritten Quartal durch Werksaufrüstungen beeinträchtigt werden würde, aber das nährt immer noch die Befürchtung, dass die Nachfrage nachlässt und noch mehr Preissenkungen notwendig sein werden.

AMC-Aktie : Privatanleger kämpfen gegen APE-Umwandlung

Die Aktien von AMC Entertainment steigen heute um 3,2 %, nachdem sie gestern um 8,6 % gestiegen waren. Damit vergrößerte sich der Abstand zwischen den APE-Vorzugsaktien, die um 1,0 % steigen.



Der Abstand zwischen den beiden Aktienpaketen hatte Anfang dieser Woche seinen bisher geringsten Wert erreicht, nachdem ein Gericht den Plan des Unternehmens genehmigt hatte, die APE-Aktien in Stammaktien umzuwandeln und damit die bestehenden Aktionäre zu verwässern. Jetzt hat sich der Abstand jedoch wieder vergrößert, da die Einzelhändler ihre Wetten platzieren. Die Nachricht, dass eine andere Gruppe von AMC-Anlegern eine neue Klage gegen den Umwandlungsplan eingereicht hat, hat ebenfalls neue Zweifel aufkommen lassen. In der Klage wird behauptet, dass die APE-Anleger durch die letzte Woche unterzeichnete Vereinbarung ungerecht behandelt wurden, in der vereinbart wurde, den AMC-Aktionären eine Entschädigung in Höhe von rund 129 Mio. USD zu zahlen, um den Streit über den Umwandlungsplan beizulegen - aber es wird nun argumentiert, dass die APE-Anleger außen vor gelassen wurden.



Die Möglichkeit, APE-Aktien zu verkaufen und sie schließlich in normale AMC-Aktien umzuwandeln, ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da es während der langwierigen Erholung von der Pandemie weiterhin Mittel beschaffen muss. Anders als bei der normalen Mittelbeschaffung benötigt AMC jedoch keine Genehmigung für die Ausgabe weiterer APE-Aktien.

JD.com-Aktie: Weiterhin attraktiv für Händler

Die Aktie von JD.com ist um 3,5 % gefallen und befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten, obwohl das Unternehmen die Erwartungen für das letzte Quartal übertroffen hat und weiterhin Händler für seinen Marktplatz gewinnen kann. Der Fehlschlag von Tencent wird die Ergebnisse aufwerten, da er darauf hindeutet, dass JD.com das schwierige Umfeld besser meistert als sein Rivale. In Verbindung mit den guten Ergebnissen von Alibaba in der vergangenen Woche deutet dies darauf hin, dass der E-Commerce besser abschneidet als andere Sektoren.



Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 % auf 287,9 Mrd. RMB und der bereinigte Gewinn pro ADS stieg um 33 % auf 5,39 RMB. Damit lag das Unternehmen deutlich über dem von Analysten erwarteten Umsatz von 279,1 Mrd. RMB und dem Gewinn von 4,90 RMB. Dieses vierteljährliche Umsatzwachstum fällt in die Haupteinkaufszeit in China und ist eine willkommene Beschleunigung gegenüber dem schwachen Wachstum von 1,4 % im ersten Quartal, dem langsamsten in der Geschichte des Unternehmens.



Wir freuen uns auch darüber, dass sich die Zahl unserer Marktplatzhändler im Laufe des Quartals mehr als verdoppelt und einen neuen Rekord erreicht hat. Dies spiegelt unsere Bemühungen wider, ein hervorragendes Marktplatz-Ecosystem aufzubauen, das eine unserer Prioritäten ist, um den Kunden ein reichhaltiges Angebot zu besseren Preisen zu bieten", sagte CEO Sandy Xu.



