Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. NIO, Biogen, Novartis, Oracle und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



C3.ai Tesla Palantir Agora Carvana NVIDIA Advanced Micro Devices Eni Amazon Adobe

Biogen ist um 1,3 % gestiegen und hat den höchsten Stand seit über einem Monat erreicht (nachdem es zuvor im vorbörslichen Handel kurzzeitig ein 21-Monats-Hoch erreicht hatte). Die Aktie ist im Aufwind, nachdem ein Ausschuss, der die US-Arzneimittelbehörde FDA berät, dafür gestimmt hat, dass das mit dem Partner Eisai entwickelte Alzheimer-Medikament zugelassen werden sollte. Der Ausschuss stimmte einstimmig für das Medikament namens Leqembi. Die FDA wird bis zum 6. Juli eine endgültige Entscheidung treffen, und es wird erwartet, dass das grüne Licht die Kostenübernahme durch Medicare und andere Dienste erweitern wird. Jetzt, da Biogen die Ziellinie überquert hat, erwarten wir in den kommenden Monaten eine weitere Umgestaltung des Unternehmens, da der neue CEO daran arbeitet, die Pipeline und die Unternehmensstrategie neu zu beleben und die Kostenstruktur des Unternehmens zu optimieren", so Marc Goodman, Analyst bei SVB Securities.

Novartis verliert 1,3 %, nachdem das Unternehmen den Kauf von Chinook Therapeutics für bis zu 3,5 Mrd. USD vereinbart hat, um seine Pipeline von Medikamenten in der Spätphase der Entwicklung mit dem Medikament des Unternehmens zur Behandlung von Nierenerkrankungen zu verbessern. Das Geschäft soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden. Die Aktionäre von Chinook erhalten 40 Dollar pro Aktie oder 3,2 Milliarden Dollar in bar, weitere 300 Millionen Dollar werden fällig, wenn bestimmte Zulassungsanforderungen für das Medikament erfüllt werden. Die Aktien von Chinook sind um 65 % auf 39,62 $ gestiegen und liegen damit so hoch wie seit 2018 nicht mehr.

Eni fällt um 1,5 % und folgt den niedrigeren Ölpreisen, während andere große Ölkonzerne wie Exxon Mobil, Chevron und Occidental Petroleum ebenfalls niedriger gehandelt werden. Dies ist der dritte Handelstag in Folge mit niedrigeren Ölpreisen. Die Sorte WTI liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Juni, nachdem sie unter die Marke von 69 $ pro Barrel gefallen ist. Der heutige Druck kommt, nachdem Goldman Sachs, das eine der rosigsten Prognosen für die Ölpreise hat, seine Vorhersage aufgrund von Bedenken über das steigende Angebot und die nachlassende Nachfrage gesenkt hat.

Die Tesla-Aktien sind um 1,8 % gestiegen und haben ein neues Achtmonatshoch erreicht. Das Unternehmen wird seinen zwölften Kursanstieg in Folge verbuchen und seine längste Gewinnserie seit dem Börsengang verzeichnen, wenn es heute höher schließen kann. Der Wert des Elektroautoherstellers hat sich seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt, nachdem er in letzter Zeit von einer Reihe positiver Nachrichten unterstützt wurde - von der wachsenden Produktion in China und dem Model 3, das sich für US-Steuergutschriften qualifiziert, bis hin zur Überzeugung der traditionellen Autohersteller Ford und General Motors, seinen Ladeanschluss zu übernehmen und sein Supercharger-Netzwerk zu nutzen.

Der chinesische Elektroautohersteller NIO steigt um über 8 %, nachdem er angekündigt hat, die Preise zu senken, um die Nachfrage wieder anzukurbeln und den kostenlosen Batterietausch für Kunden zu beenden, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen kündigte an, die Preise für alle Modelle um 30.000 RMB zu senken, was einem Nachlass von 9 bis 12 % entspricht. Kunden, die ab heute eine Anzahlung für ein neues Fahrzeug leisten, erhalten keinen kostenlosen Batterietausch mehr, der für das Unternehmen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellt. Dies geschah, nachdem die Absatzprognosen von NIO im Zuge der Umstellung auf neue Modelle enttäuschten, da der Automobilhersteller im laufenden Quartal weit weniger Fahrzeuge als erhofft produzieren wird.

AMD steigt um 2,3 %, nachdem KeyBanc sein Kursziel für den Chiphersteller von $110 auf $150 angehoben hat, da man davon ausgeht, dass die Nachfrage im Mai robust geblieben ist, und hofft, dass das Unternehmen auf seinem bevorstehenden Tag der Rechenzentren beeindrucken kann. Citi sagte, sie erwarte, dass das Unternehmen neue Chips für Rechenzentren vorstellen werde, bekräftigte aber seinen Ausblick für das Segment für dieses Jahr. NVIDIA, ein anderer Halbleiterwert, steigt um 1%.

Die Oracle-Aktie steigt um 6 % im Vorfeld der heute nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisse. Oracle hat in diesem Jahr unter dem makroökonomischen Klima gelitten, hat sich aber als widerstandsfähig erwiesen, so dass die Aktie derzeit auf einem Allzeithoch gehandelt wird! Die Broker sind zunehmend optimistischer geworden und haben ihre Kursziele für Oracle angehoben, was darauf hindeutet, dass die Erwartungen im Vorfeld der Ergebnisse steigen. Von den neun Brokern, die ihre Einschätzung allein in der letzten Woche angehoben haben, liegt das höchste Kursziel bei 130 $ und das niedrigste bei 106 $. Für das vierte Quartal wird ein Umsatzwachstum von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 13,7 Mrd. USD erwartet, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 2,6 % auf 1,58 USD steigen soll. Wenn die Erwartungen erfüllt werden, wird das Unternehmen für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 17 % und einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 2,8 % verzeichnen. Die Übernahme von Cerner hat dem Unternehmen zusätzlich zum organischen Wachstum einen enormen Aufschwung beschert, während der Gewinn von Oracle aufgrund höherer Kosten auf breiter Front deutlich langsamer gestiegen ist. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Margen von Cerner als Teil von Oracle verbessern, da das Unternehmen von der verbesserten Skalierung profitiert, was in Zukunft für einen gewissen Schwung sorgen könnte. Vor diesem Hintergrund werden die Aussichten für das neue Geschäftsjahr entscheidend sein. Die Wall Street geht davon aus, dass Oracle ein beschleunigtes Wachstum des bereinigten Jahresgewinns je Aktie von 9,9 % auf 5,54 $ erzielen kann.

Adobe steigt um 4,1 % und erreicht im Vorfeld der am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse ein 14-Monats-Hoch. Das Unternehmen ist die jüngste Aktie, die von der künstlichen Intelligenz profitiert, nachdem es eine Reihe neuer Produkte für Kunden eingeführt hat. Jegliche Anzeichen dafür, dass die künstliche Intelligenz ein wesentlicher Katalysator sein kann oder dass Adobe bereits erfolgreich neue Tools monetarisiert, wären willkommen - und möglicherweise notwendig, um eine Umkehr der Rallye zu vermeiden. Es wird erwartet, dass Adobe das vierte Quartal in Folge mit geringerem Umsatzwachstum melden wird, so dass neue Katalysatoren willkommen wären. Einige Broker sind jedoch der Meinung, dass Adobe die Erwartungen übertreffen und den Ausblick erneut anheben kann, und sehen eine schnelle Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum im laufenden Quartal. Das wird Druck auf die Prognose ausüben.

