Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Palantir, AMC, Rivian, Tesla und Lucid)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Palantir Apple Tesla C3.ai NVIDIA Visa Rivian Disney Rite Aid AMC Entertainment

Palantir-Aktie : Rückkauf und KI erfüllen die hohen Erwartungen nicht

Die Aktien von Palantir fallen um 5,8 %, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal die Erwartungen übertraf, den Ausblick anhob und einen Aktienrückkauf in Höhe von 1 Mrd. $ startete. CEO Alex Karp versuchte, dem wachsenden Hype um seine Aussichten, angetrieben durch KI, gerecht zu werden, indem er vorhersagte, dass das Unternehmen "gute Chancen hat, das wichtigste Softwareunternehmen der Welt zu werden".



Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 13 % auf 533 Millionen US-Dollar und lag damit knapp über den Prognosen, während der Gewinn im dritten Quartal in Folge, diesmal mit einem bereinigten EPS von 0,05 US-Dollar, die Erwartungen erfüllte. Palantir rechnet nun mit einem Jahresumsatz von über 2,2 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von über 576 Millionen US-Dollar. Der Anstieg war bescheiden, lag aber über den Prognosen der Analysten.



Palantir versuchte, dem Hype um seine KI-Perspektiven gerecht zu werden, wobei Karp die Nachfrage nach seiner KI-Plattform namens AIP als "anders als alles, was wir in den letzten zwanzig Jahren gesehen haben" bezeichnete. Mehr als 100 Unternehmen nutzen sie bereits, und es laufen Gespräche über die Aufnahme von 300 weiteren Unternehmen.



Mehrere Broker haben heute Morgen ihr Kursziel für Palantir angehoben, darunter Mizuho auf 16 $, Citigroup auf 10 $ und DA Davidson auf 15 $ - sie liegen jedoch alle unter dem aktuellen Aktienkurs, was darauf hindeutet, dass es heute zu Gewinnmitnahmen kommt, nachdem sich die Aktie in den drei Monaten vor den Ergebnissen mehr als verdoppelt hatte.

AMC-Aktie: Überraschender Gewinn

Die Aktien von AMC Entertainment fallen um 0,3 %, nachdem die Kinokette und der Favorit unter den Meme-Aktien das beste zweite Quartal seit vier Jahren verzeichnete und die Erwartungen übertraf und einen Überraschungsgewinn erzielte.



Der Umsatz stieg um 15,6 % auf 1,35 Mrd. $ und lag damit über der Prognose von 1,28 Mrd. $, während das bereinigte Ebitda von 182,5 Mio. $ den höchsten Quartalswert seit der Pandemie erreichte und ebenfalls deutlich über der Schätzung von 153,3 Mio. $ lag. Der Gewinn je Aktie von 0,01 $ war erfreulich, da die Wall Street mit einem Verlust von 0,04 $ gerechnet hatte.



AMC warnte, dass das Unternehmen mehr Barmittel aufbringen muss, da der Streit über den Plan, die APE-Vorzugsaktien, die heute um 1,1 % gestiegen sind, in Stammaktien umzuwandeln, anhält. Selbst mit unserer Liquidität von 643 Millionen Dollar zum Quartalsende ist unsere Fähigkeit, weiterhin Kapital zu beschaffen und flexibel zu bleiben, absolut entscheidend für die Aufrechterhaltung unseres starken Erholungspfades. Es gibt echte und potenziell schwerwiegende Liquiditätshürden am Horizont, die wir überwinden müssen. Dennoch sind wir es gewohnt, uns allen Herausforderungen zu stellen, und wir sind fest entschlossen, unsere unermüdlichen Anstrengungen fortzusetzen, um sicherzustellen, dass AMC für einen nachhaltigen, langfristigen Erfolg bestens aufgestellt ist", sagte CEO Adam Aron.

Lucid-Aktien: Genug Cash für die Zeit bis 2025

Die Lucid Group gewinnt 10,7 %, nachdem sie erklärt hat, dass sie in nächster Zeit keine neuen Barmittel aufnehmen muss und über genügend Geld verfügt, um im nächsten Jahr mit der Produktion von Geländewagen zu beginnen, während sie ihre Hoffnung auf eine Steigerung der Produktion auf 10.000 Fahrzeuge im Jahr 2023 bekräftigt.



Das Unternehmen meldete für das jüngste Quartal ein langsameres Umsatzwachstum und einen höheren Verlust als erwartet, aber die Anleger scheinen zufrieden zu sein, dass das Produktionsziel auf Kurs bleibt. Lucid sagte, dass es über 6 Milliarden Dollar an Liquidität verfügt, nachdem es im zweiten Quartal Barmittel beschafft hat, die nach eigenen Angaben bis ins Jahr 2025 reichen sollten.



Lucid gab an, dass die Produktion des Lucid Air Sapphire und des Lucid Air Pure Rear Wheel Drive planmäßig Mitte September beginnen wird und plant, das neue Lucid Gravity im November vorzustellen, bevor die Produktion Ende 2024" beginnt.



Disney-Aktie: Bringen Quartalszahlen die Trendwende?

Die Disney-Aktien sind im Vorfeld der morgen anstehenden Ergebnisse für das dritte Quartal um 0,9 % gestiegen. Die Heimat von Mickey Mouse braucht dringend einen neuen Katalysator, da das Unternehmen in diesem Jahr hinter dem Markt zurückgeblieben ist und weiterhin mit einem Abschlag gehandelt wird. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Disney mit einer Reihe von Gegenwinden konfrontiert ist. Das Umsatzwachstum hat sich im letzten Jahr verlangsamt, und die Gewinne sind seit vier aufeinander folgenden Quartalen rückläufig.



CEO Bob Iger hat kürzlich zugestimmt, für weitere zwei Jahre im Amt zu bleiben, nachdem er Ende 2022 zurückgeholt wurde, um Disney wieder zu verzaubern - eine Aufgabe, die noch nicht erfüllt ist, da er in dieser Zeit einige große Aufgaben zu erledigen hat, darunter die Suche nach einem Nachfolger. Es könnte sein, dass er sich auf Fusionen und Übernahmen stützt, um die Geschicke von Disney wieder zu beleben und das Unternehmen neu auszurichten.



Disneys Streaming-Geschäft schreibt nach wie vor rote Zahlen, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass es so schnell wie möglich profitabel wird. Die Märkte glauben, dass dies noch in weiter Ferne liegt, obwohl das Unternehmen bisher mehr als 11 Milliarden Dollar an Verlusten verbucht hat. Die sinkenden Abonnentenzahlen bei Disney+ machen diese Aufgabe jedoch nicht einfacher.

Rivian-Aktie: Großer Überraschungserfolg könnte nötig sein, um zu beeindrucken



Der Elektrofahrzeughersteller Rivian steigt im Vorfeld der heute nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisse um 3,1 %. Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers ist allein in den letzten sieben Wochen um über 87% gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Messlatte vor dem Update hoch liegt. Es wird erwartet, dass der Elektroautohersteller zum ersten Mal einen Quartalsumsatz von über 1 Milliarde Dollar ausweisen wird. Die wichtigste Aufgabe wird jedoch darin bestehen, das Ziel einer Verdoppelung der Jahresproduktion auf 50.000 Fahrzeuge zu bekräftigen. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Prognosen angehoben werden, könnte es sein, dass das Unternehmen deutlich geringere Verluste als prognostiziert ausweisen muss, um die Anleger in dieser Woche nach der jüngsten Rallye zu beeindrucken.



Das Unternehmen verfügte Ende März über einen Barbestand von 12 Mrd. USD und damit über ein solides Polster zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit. Dennoch wird erwartet, dass Rivian allein im zweiten Quartal rund 1,06 Mrd. $ an freiem Cashflow verbrauchen wird und im Gesamtjahr über 4 Mrd. $, und es muss dieses Guthaben so weit wie möglich strecken, wenn man bedenkt, dass die Wall Street davon ausgeht, dass das Unternehmen bis 2028 kein Geld verdienen wird!

Tesla-Aktie: Überraschender Rücktritt des CFO

Die Tesla-Aktie ist um 0,9 % gefallen und befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juni, nachdem das Unternehmen gestern die Märkte mit einer Mitteilung überraschte, in der es mitteilte, dass Finanzchef Zachary Kirkhorn zum 4. August zurücktritt, nachdem er 13 Jahre lang für das Unternehmen tätig war, davon die letzten vier Jahre als CFO. Er wurde durch Vaibhav Taneja ersetzt, der die CFO-Rolle zusätzlich zu seiner Position als Chief Accounting Officer übernimmt, aber Kirkhorn wird bis zum Ende des Jahres zur Verfügung stehen, um einen nahtlosen Übergang" zu gewährleisten.



Nachdem Kirkhorn die Leitung des Unternehmens übernommen hatte, erwirtschaftete Tesla rasch Gewinne, was ihm das Verdienst einbrachte, die finanzielle Leistung von Tesla in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst zu haben. Kirkhorn wurde als einer der wenigen potenziellen Kandidaten angesehen, die eines Tages die Nachfolge von CEO Elon Musk antreten könnten.

