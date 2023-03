Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages (u.a. AMC, Meta, Tesla, Charles Schwab, Credit Suisse)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



First Republic Bank NVIDIA Tesla Western Alliance Meta AMC Entertainment C3.ai Advanced Micro Devices Charles Schwab Credit Suisse

Der Zusammenbruch der SVB und anderer Banken belastet weiterhin die Märkte, die sich Sorgen über die Gesundheit des Finanzsystems machen und darüber, wie sich dies auf den Plan der Federal Reserve auswirkt, die anhaltend hohe Inflation mit weiteren Zinserhöhungen zu bekämpfen. Wenn Sie sich über den Stand der Dinge informieren möchten, finden Sie hier alles, was Sie über den Zusammenbruch der SVB wissen müssen.





Die Rating-Agentur Moody's warnte, dass sie die US-Banken aufgrund der "extrem volatilen Finanzierungsbedingungen" und der Risiken im Zusammenhang mit dem Abfluss nicht versicherter Einlagen nach dem Zusammenbruch der SVB, der den Finanzsektor erschüttert hat, nun negativ bewertet. Die Agentur begründete dies mit der "raschen Verschlechterung des operativen Umfelds" nach dem Zusammenbruch der SVB sowie der Signature Bank und Silvergate. Moody's erklärte, der "rasche und beträchtliche Rückgang des Vertrauens von Bankeinlegern und Anlegern", der die Aufsichtsbehörden zum Eingreifen gezwungen habe, zeige "deutlich die Risiken im Aktiv-Passiv-Management der US-Banken, die durch die rasch steigenden Zinssätze noch verschärft werden".





Regionalbanken in den USA sind von den Auswirkungen am stärksten betroffen, und obwohl sie sich gestern erholten, liegen sie immer noch weit unter dem Niveau, das sie vor den Ereignissen der letzten Woche hatten. Die First Republic Bank ist heute im frühen Handel um 0,9 % gestiegen, wird aber immer noch zu weniger als der Hälfte ihres Wertes von letzter Woche gehandelt, nachdem die Agentur mitgeteilt hat, dass sowohl das A--Rating als auch die Verschuldung der Bank überprüft wurden.





Western Alliance, deren Schuldenrating von Moody's ebenfalls in Frage gestellt wurde, verliert 2,5 % auf 29,26 $ und notiert 58 % niedriger als vor einer Woche. Die positive Einschätzung des Brokerhauses UBS, das die Bewertung der Bank mit "Buy" und einem Kursziel von 85 $ aufgenommen hat, konnte die Märkte heute nicht überzeugen. Nach Ansicht von UBS bewertet der Markt die Ertragskraft der Bank falsch und hat auf die Ansteckungsgefahr, die von der SVB ausgeht, überreagiert.





Die großen US-Banken, von denen man annimmt, dass sie davon profitiert haben, dass Kunden ihr Geld zu größeren, finanziell stabileren Instituten verlagern, erweisen sich nicht als immun gegen die Ansteckungsängste, die den Markt erschüttern: JPMorgan fiel um 3,1 %, Wells Fargo um 5,4 %, Bank of America um 3,3 %, Citigroup um 4,6 %, Morgan Stanley um 3,9 % und Goldman Sachs um 2,8 %.





Charles Schwab, das zu Beginn dieser Woche auf ein Zwei-Jahres-Tief fiel, als die Märkte sich über das Investmentportfolio des Unternehmens sorgten, erholte sich gestern, notiert aber heute 1,1 % niedriger bei 56,05 $. CEO Walt Bettinger profitierte von dem Rückgang, als er gestern 50.000 Aktien des Unternehmens kaufte. Die Credit Suisse stufte die Aktie von Neutral auf Outperform hoch, nachdem sie ihr Kursziel von 81,50 $ auf 67,50 $ gesenkt hatte. Analyst William Katz sagte, dass die Risiken für Kunden, die ihr Geld auf dem Markt bewegen, überschaubar sind und der Höhepunkt fast erreicht ist.





Apropos Credit Suisse: Die Schweizer Bank ist heute vorbörslich um 23 % gefallen und steht vor einem neuen Allzeittief. Die Ansteckungsängste beschränken sich nicht nur auf die USA, sondern haben auch auf andere globale Märkte übergegriffen. Dies kommt für die Credit Suisse zu einem ohnehin schwierigen Zeitpunkt. Der heutige Schlag kommt von ihrem Hauptaktionär, der Saudi National Bank, die erklärt hat, dass sie der Bank keine weiteren Hilfen mehr gewähren wird. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die Kosten für die Versicherung der Anleihen der Credit Suisse gegen Zahlungsausfälle in gefährliche Höhen stiegen und die Anleger verunsicherten. Auch dies trägt dazu bei, dass die europäischen Bankaktien heute unter Druck geraten sind: Der Stoxx 600 Banks Index ist heute um über 6 % gefallen. Dies steht im Zusammenhang mit den anhaltenden Sorgen um den Bankensektor, der negativen Stimmung in den USA nach der Herabstufung des Sektors durch Moody's und den zunehmenden Zweifeln an der finanziellen Gesundheit der Credit Suisse", so Janet Mui, Leiterin der Marktanalyse bei RBC Brewin Dolphin.





AMC Entertainment fällt um 0,7 % auf 4,61 $ und damit auf ein Einmonatstief, nachdem die Aktionäre gestern den Plänen der Kinokette zugestimmt hatten, ihre APE-Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln und eine Aktien-Reverse-Split im Verhältnis 1:10 durchzuführen. Dies wird es dem Favoriten unter den Meme-Aktien ermöglichen, mehr Aktien auszugeben oder einen Teil seiner beträchtlichen Schuldenlast in Aktien umzutauschen. CEO Adam Aron hatte vor der Abstimmung betont, dass AMC "lebensfähig" bleiben muss und weiterhin Barmittel beschaffen muss, um das Unternehmen am Laufen zu halten und seine Schulden zurückzuzahlen. Während die Anleger seine Warnung beherzigt und den Plänen zugestimmt haben, muss die Umwandlung der APE-Aktien mindestens bis zum nächsten Monat warten, da sie vor Gericht angefochten wird; eine Anhörung ist für den 27. April vorgesehen. Die APE-Vorzugsaktien sind heute um 3,7 % auf 1,70 $ gestiegen, so dass eine große Differenz zwischen den beiden Aktiensätzen besteht.





Meta fällt um 2,1 %, nachdem das Unternehmen gestern angekündigt hat, weitere 10.000 Stellen abzubauen und 5.000 offene Stellen zu streichen. Dies ist die jüngste Maßnahme, die ergriffen wurde, nachdem Meta-CEO Mark Zuckerberg das Jahr 2023 als "Jahr der Effizienz" bezeichnete, als Meta Anfang des Jahres seine Jahresergebnisse veröffentlichte und versprach, als Reaktion auf eine Verlangsamung des Wachstums aufgrund eines gedämpften Werbemarktes die Kosten weiter zu senken. Dies kommt zu den 11.000 Stellenstreichungen hinzu, die das Unternehmen im vergangenen November angekündigt hatte. Meta gehörte zu den Unternehmen, die in der Zeit der Erholung von der Pandemie übereifrig Personal einstellten, und seine Belegschaft wird auch nach den 21.000 Entlassungen immer noch 46 % größer sein als Ende 2019. Meta hatte bereits davor gewarnt, dass die Bedingungen schwierig bleiben und die Gewinne während des gesamten Jahres 2023 unter Druck bleiben würden, erklärte aber heute, dass es davon ausgeht, dass diese "neue wirtschaftliche Realität noch viele Jahre anhalten wird".





Tesla verliert im frühen Handel 2,2%. Counterpoint Research behauptet, dass Tesla im vierten Quartal 2022 die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in Europa wurde und damit den Spitzenplatz von Mercedes-Benz in Deutschland übernommen hat. Das Model Y war das meistverkaufte Modell im gesamten Jahr 2022 in der Region, gefolgt vom Model 3, fügte das Unternehmen hinzu. Tesla fährt seine Produktion weiter hoch, um den europäischen Markt zu beliefern. Die Produktion in China steigt und das neuere deutsche Werk produziert nun rund 4.000 Autos pro Woche.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



