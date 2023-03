Die neue Battery Cycler Microcalorimeter Solution von Waters beschleunigt Praxistests von Monaten auf Wochen

PITTCON 2023 — Die Waters Corporation (NYSE:WAT) kündigte heute eine neue Battery Cycler Microcalorimeter Solution ihrer TA Instruments™ Division an, die eine hochauflösende Charakterisierung von Batteriezellen ermöglicht. Dank der Kombination aus Instrument und Software können unter realen Betriebsbedingungen zerstörungsfreie Tests durchgeführt werden. Der Zeitaufwand für Experimente wird von Monaten auf Wochen reduziert, während gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse zur Steigerung der Effizienz, Sicherheit und Stabilität von Batterien gewonnen werden.

