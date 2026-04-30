Stille AB Aktie
WKN DE: A0JKE2 / ISIN: SE0000998650
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30.04.2026 08:15:51
Die stille Wunderbank von Basel
Als die Bank vor 213 Jahren gegründet wurde, donnerten noch Pferdekutschen über die Aeschenvorstadt. Der Jahresabschluss 2025 gibt einen Einblick in eine Institution, die sich öffentliche Aufmerksamkeit ausdrücklich nicht wünscht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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