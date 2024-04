Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise feiert ihre genossenschaftlichen Wurzeln und gibt CHF 37 Millionen an ihre Versicherten weiter



29.04.2024 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 29. April 2024 – Die Vaudoise Versicherungen geben ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Identität einen Teil ihres Gewinns in Form einer Prämienrückerstattung an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Dieses Jahr erhalten die Motorfahrzeugversicherten einen Rabatt von 10 %. Seit 2011 teilt die Vaudoise-Gruppe ihren Erfolg mit ihren Versicherten und konnte so bereits rund 400 Millionen Franken verteilen. Als unabhängige Privatversicherung entwickelt sich die Vaudoise unbeeinflusst im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden. Der Gemeinschaftsgedanke der Genossenschaft kommt in ihrer Gewinnweitergabepolitik zum Tragen, bei der die Versicherten bei gutem Geschäftsgang von einem Prämienrabatt profitieren. Dabei wird jährlich zwischen den Branchen Motorfahrzeugversicherung und Haftpflicht-/Sachversicherung abgewechselt. Die Gewinnweitergabe ist ausservertraglich und wird unabhängig von allfälligen Schadenfällen angewendet.



In diesem Jahr erhalten Kundinnen und Kunden, die 2023 oder früher einen oder mehrere Motorfahrzeugversicherungsverträge abgeschlossen haben, einen Rabatt von 10 % (berechnet auf Basis der in jenem Jahr bezahlten Prämien). Nächstes Jahr sind die Kundinnen und Kunden mit einer Haftpflicht-/Sachversicherung an der Reihe und profitieren von einem allfälligen Rabatt.



Auf nationaler Ebene werden verschiedene Kommunikationsmassnahmen durchgeführt. Die Kommunikationskampagne mit dem Werbesport von Luca wird mit Visuals ergänzt, die den Betrag der Gewinnweitergabe hervorheben. Der Party-Luftballon, der für die Gewinnweitergabe steht, ergänzt die Sprechblase der Vaudoise.



Rund CHF 400 Millionen verteilt

Die vergangene und gegenwärtige Geschichte der Vaudoise zeugt von der grundlegenden Bedeutung ihrer genossenschaftlichen Werte, die ihre Daseinsberechtigung und ihr Wesen ausmachen. Seit 2011 teilt die Vaudoise-Gruppe ihren Erfolg und hat so bis heute gegen CHF 400 Millionen an ihre Versicherten weitergegeben. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

