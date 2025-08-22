|
22.08.2025 20:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. AT&S +6,48 Prozent
2. Pierer Mobility +5,93 Prozent
3. FACC +5,72 Prozent
4. Porr +3,26 Prozent
5. Mayr-Melnhof +3,11 Prozent
6. Lenzing +2,75 Prozent
7. Gurktaler Vorzüge +2,50 Prozent
8. Burgenland Holding +2,11 Prozent
9. Palfinger +1,59 Prozent
10. Wienerberger +1,39 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Wolford -5,26 Prozent
2. Addiko Bank -5,11 Prozent
3. Erste Group -4,05 Prozent
4. Agrana -2,88 Prozent
5. Gurktaler Stämme -2,70 Prozent
6. EuroTeleSites -2,36 Prozent
7. RBI -2,00 Prozent
8. Uniqa -1,85 Prozent
9. Rosenbauer -1,43 Prozent
10. Polytec -1,20 Prozent
Börse aktuell - Live TickerPowell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.