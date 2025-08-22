22.08.2025 20:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. AT&S +6,48 Prozent
2. Pierer Mobility +5,93 Prozent
3. FACC +5,72 Prozent
4. Porr +3,26 Prozent
5. Mayr-Melnhof +3,11 Prozent
6. Lenzing +2,75 Prozent
7. Gurktaler Vorzüge +2,50 Prozent
8. Burgenland Holding +2,11 Prozent
9. Palfinger +1,59 Prozent
10. Wienerberger +1,39 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Wolford -5,26 Prozent
2. Addiko Bank -5,11 Prozent
3. Erste Group -4,05 Prozent
4. Agrana -2,88 Prozent
5. Gurktaler Stämme -2,70 Prozent
6. EuroTeleSites -2,36 Prozent
7. RBI -2,00 Prozent
8. Uniqa -1,85 Prozent
9. Rosenbauer -1,43 Prozent
10. Polytec -1,20 Prozent

spa

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

