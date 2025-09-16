16.09.2025 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Gurktaler Stämme +16,67 Prozent 2. Burgenland Holding +2,74 Prozent 3. Frauenthal +2,65 Prozent 4. FACC +2,64 Prozent 5. EuroTeleSites +1,84 Prozent 6. Polytec +1,23 Prozent 7. SBO +0,77 Prozent 8. DO & CO +0,45 Prozent 9. OMV +0,44 Prozent 10. voestalpine +0,28 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Agrana -3,95 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -3,87 Prozent 3. Telekom Austria -3,68 Prozent 4. RBI -3,64 Prozent 5. Addiko Bank -3,20 Prozent 6. BAWAG -2,84 Prozent 7. Vienna Insurance -2,67 Prozent 8. Erste Group -2,41 Prozent 9. Lenzing -2,24 Prozent 10. Pierer Mobility -2,11 Prozent

ger

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX und DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren auf rotem Terrain. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen