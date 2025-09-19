|
19.09.2025 20:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Porr +6,55 Prozent
1. EuroTeleSites -6,26 Prozent
2. Kapsch TrafficCom +5,21 Prozent
3. Agrana +4,56 Prozent
4. Frequentis +3,42 Prozent
5. BAWAG +2,79 Prozent
6. voestalpine +2,55 Prozent
7. Uniqa +2,28 Prozent
8. Vienna Insurance +2,12 Prozent
9. Rosenbauer +2,01 Prozent
10. Strabag +1,90 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
2. Telekom Austria -3,29 Prozent
3. Pierer Mobility -3,28 Prozent
4. AT&S -3,18 Prozent
5. RHI Magnesita -2,89 Prozent
6. Marinomed -2,27 Prozent
7. Mayr-Melnhof -2,14 Prozent
8. SBO -2,07 Prozent
9. Addiko Bank -1,89 Prozent
10. Polytec -1,84 Prozent
