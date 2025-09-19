19.09.2025 20:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Porr +6,55 Prozent
2. Kapsch TrafficCom +5,21 Prozent
3. Agrana +4,56 Prozent
4. Frequentis +3,42 Prozent
5. BAWAG +2,79 Prozent
6. voestalpine +2,55 Prozent
7. Uniqa +2,28 Prozent
8. Vienna Insurance +2,12 Prozent
9. Rosenbauer +2,01 Prozent
10. Strabag +1,90 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. EuroTeleSites -6,26 Prozent
2. Telekom Austria -3,29 Prozent
3. Pierer Mobility -3,28 Prozent
4. AT&S -3,18 Prozent
5. RHI Magnesita -2,89 Prozent
6. Marinomed -2,27 Prozent
7. Mayr-Melnhof -2,14 Prozent
8. SBO -2,07 Prozent
9. Addiko Bank -1,89 Prozent
10. Polytec -1,84 Prozent

spa

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen auf Rekordfahrt -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
