24.10.2025 18:29:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. AT&S +5,41 Prozent 2. Wolford +2,86 Prozent 3. Agrana +2,49 Prozent 4. Frequentis +2,15 Prozent 5. UBM +1,74 Prozent 6. Addiko Bank +1,46 Prozent 7. Mayr-Melnhof +1,22 Prozent 8. Andritz +0,88 Prozent 9. Frauenthal +0,87 Prozent 10. Uniqa +0,48 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Post -3,73 Prozent 2. Semperit -3,13 Prozent 3. RHI Magnesita -2,82 Prozent 4. Marinomed -2,50 Prozent 5. Stadlauer Malz -2,04 Prozent 6. Rosenbauer -1,91 Prozent 7. FACC -1,88 Prozent 8. Zumtobel -1,64 Prozent 9. Palfinger -1,52 Prozent 10. Strabag -1,39 Prozent

lof

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street geht es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
