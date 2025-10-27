|
27.10.2025 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Marinomed +4,62 Prozent 2. AT&S +3,97 Prozent 3. SW Umwelttechnik +3,03 Prozent 4. UBM +2,56 Prozent 5. AMAG +2,52 Prozent 6. RHI Magnesita +2,49 Prozent 7. Vienna Insurance +2,14 Prozent 8. Palfinger +1,69 Prozent 9. CA Immo +1,55 Prozent 10. Erste Group +1,46 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Kapsch TrafficCom -12,57 Prozent 2. Polytec -2,61 Prozent 3. Pierer Mobility -2,12 Prozent 4. Lenzing -2,12 Prozent 5. Frequentis -2,11 Prozent 6. Frauenthal -1,72 Prozent 7. Mayr-Melnhof -1,45 Prozent 8. DO & CO -1,38 Prozent 9. FACC -1,13 Prozent 10. Telekom Austria -0,86 Prozent
