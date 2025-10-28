28.10.2025 18:41:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Kapsch TrafficCom +4,38 Prozent 2. Wiener Privatbank +2,63 Prozent 3. Polytec +2,01 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge +1,89 Prozent 5. Telekom Austria +1,31 Prozent 6. Stadlauer Malz +1,24 Prozent 7. Uniqa +1,09 Prozent 8. Rosenbauer +1,08 Prozent 9. Erste Group +0,78 Prozent 10. OMV +0,70 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:

1. RHI Magnesita -3,24 Prozent 2. Zumtobel -2,18 Prozent 3. Palfinger -2,12 Prozent 4. AT&S -1,91 Prozent 5. Pierer Mobility -1,74 Prozent 6. Porr -1,73 Prozent 7. UBM -1,67 Prozent 8. Agrana -1,63 Prozent 9. Austriacard -1,57 Prozent 10. Wienerberger -1,57 Prozent~

