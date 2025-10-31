31.10.2025 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Erste Group +5,53 Prozent 2. RHI Magnesita +4,76 Prozent 3. Warimpex +3,95 Prozent 4. Pierer Mobility +3,13 Prozent 5. Wiener Privatbank +2,97 Prozent 6. BKS Bank +2,92 Prozent 7. BAWAG +2,75 Prozent 8. RBI +2,73 Prozent 9. Stadlauer Malz +1,63 Prozent 10. Austriacard +1,43 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Frequentis -2,73 Prozent 2. Strabag -2,02 Prozent 3. SBO -1,71 Prozent 4. Rosenbauer -1,50 Prozent 5. Porr -1,25 Prozent 6. CPI Europe -1,23 Prozent 7. Kapsch TrafficCom -1,22 Prozent 8. DO & CO -1,19 Prozent 9. Verbund -1,03 Prozent 10. Vienna Insurance -1,00 Prozent

