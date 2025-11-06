|
06.11.2025 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Pierer Mobility +4,93 Prozent 2. Frequentis +4,71 Prozent 3. Warimpex +3,14 Prozent 4. Polytec +3,07 Prozent 5. voestalpine +2,57 Prozent 6. Verbund +1,99 Prozent 7. Telekom Austria +1,11 Prozent 8. EVN +0,75 Prozent 9. CPI Europe +0,68 Prozent 10. Vienna Insurance +0,46 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Lenzing -7,66 Prozent 2. UBM -4,58 Prozent 3. Zumtobel -4,23 Prozent 4. Rath -3,48 Prozent 5. AT&S -3,37 Prozent 6. Porr -3,24 Prozent 7. DO & CO -3,14 Prozent 8. SW Umwelttechnik -3,03 Prozent 9. Mayr-Melnhof -2,88 Prozent 10. Wiener Privatbank -2,45 Prozent
ste
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.