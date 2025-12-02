|
02.12.2025 18:31:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Erste Group +3,72 Prozent 2. AT&S +2,19 Prozent 3. BAWAG +1,38 Prozent 4. UBM +1,33 Prozent 5. SW Umwelttechnik +1,23 Prozent 6. Uniqa +1,08 Prozent 7. FACC +1,07 Prozent 8. Polytec +0,91 Prozent 9. Strabag +0,91 Prozent 10. Porr +0,63 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. EuroTeleSites -3,97 Prozent 2. DO & CO -3,44 Prozent 3. Wiener Privatbank -3,43 Prozent 4. RHI Magnesita -2,44 Prozent 5. Warimpex -2,34 Prozent 6. Zumtobel -1,92 Prozent 7. Wienerberger -1,80 Prozent 8. Frequentis -1,76 Prozent 9. Agrana -1,69 Prozent 10. CPI Europe -1,42 Prozent
spa
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.