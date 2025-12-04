|
04.12.2025 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Vienna Insurance +5,80 Prozent 2. Gurktaler Vorzüge +3,45 Prozent 3. Addiko Bank +3,23 Prozent 4. RHI Magnesita +3,16 Prozent 5. Andritz +2,64 Prozent 6. Agrana +2,58 Prozent 7. Palfinger +2,31 Prozent 8. DO & CO +1,97 Prozent 9. AT&S +1,70 Prozent 10. Verbund +1,33 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Stadlauer Malz -5,56 Prozent 2. Gurktaler Stämme -3,13 Prozent 3. UBM -2,60 Prozent 4. Warimpex -1,57 Prozent 5. Zumtobel -1,43 Prozent 6. Burgenland Holding -1,36 Prozent 7. Strabag -1,02 Prozent 8. Telekom Austria -0,92 Prozent 9. BTV -0,76 Prozent 10. Flughafen Wien -0,73 Prozent
spa
