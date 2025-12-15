|
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Stadlauer Malz +4,90 Prozent 2. Vienna Insurance +4,55 Prozent 3. DO & CO +3,81 Prozent 4. Frauenthal +3,60 Prozent 5. Strabag +2,81 Prozent 6. Polytec +2,76 Prozent 7. Uniqa +2,70 Prozent 8. Flughafen Wien +2,61 Prozent 9. Frequentis +2,48 Prozent 10. Austriacard +2,39 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Wolford -5,56 Prozent 2. Addiko Bank -2,26 Prozent 3. EuroTeleSites -2,13 Prozent 4. SW Umwelttechnik -1,81 Prozent 5. Linz Textil -1,68 Prozent 6. Pierer Mobility -1,60 Prozent 7. Lenzing -1,56 Prozent 8. Palfinger -1,47 Prozent 9. Post -1,29 Prozent 10. Semperit -0,46 Prozent
