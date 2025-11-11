Rumbl a Aktie
WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052
|
11.11.2025 06:15:00
Dienstag: Rumble übernimmt Northern Data, Debatte um Social Media ab 16 Jahren
Rumble steigt ins Cloudgeschäft ein + Mindestalter für Social Media + Allianz von Europol und US-Tech + Fernzugriff auf Elektro-Busse + Google-Deal in BrasilienWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
