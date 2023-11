Dienstagshandel in Moskau: RTS liegt zum Handelsstart im Plus

Am Dienstag bewegt sich der RTS um 09:00 Uhr via MICEX 0,21 Prozent höher bei 1 096,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,634 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,722 Prozent höher bei 1 102,27 Punkten, nach 1 094,37 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 095,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 103,12 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des RTS

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der RTS einen Wert von 1 007,58 Punkten auf. Der RTS stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 1 057,43 Punkten. Der RTS lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 1 111,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 13,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 107,08 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich derzeit Polymetal (+ 1,11 Prozent auf 553,80 RUB), Mvideo PJSC (+ 0,16 Prozent auf 193,70 RUB), ALROSA (+ 0,07 Prozent auf 70,08 RUB), PIK (+ 0,03 Prozent auf 722,20 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (+ 0,00 Prozent auf 72,30 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen Mechel (-1,76 Prozent auf 271,95 RUB), LSR (-1,73 Prozent auf 680,80 RUB), Bashneft Pref (-1,38 Prozent auf 1 578,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,03 Prozent auf 40 260,00 RUB) und Bashneft (-0,94 Prozent auf 2 047,50 RUB).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im RTS auf

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via MICEX 11 652 070 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,455 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

RTS-Fundamentaldaten im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie weist mit 0,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at