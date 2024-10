Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter

Am Dienstag gab der SMI via SIX letztendlich um 0,68 Prozent auf 12 086,66 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,444 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 12 198,41 Punkte an der Kurstafel, nach 12 168,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 12 060,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 232,15 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der SMI mit 12 436,59 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, stand der SMI bei 12 049,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 10 963,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,22 Prozent auf 1 285,50 CHF), Swisscom (+ 0,54 Prozent auf 555,50 CHF), Lonza (+ 0,11 Prozent auf 535,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 48,99 CHF) und Nestlé (-0,05 Prozent auf 84,92 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-3,55 Prozent auf 72,88 CHF), Richemont (-2,24 Prozent auf 130,80 CHF), Roche (-2,07 Prozent auf 265,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,47 Prozent auf 227,40 CHF) und Swiss Re (-1,16 Prozent auf 115,35 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 961 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,202 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,36 zu Buche schlagen. Mit 5,34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

