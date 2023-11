Dienstagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der SPI zeigte sich am Dienstag wenig verändert.

Letztendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 13 867,52 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,829 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,037 Prozent tiefer bei 13 876,65 Punkten, nach 13 881,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 13 863,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 926,73 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 14 162,69 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2023, einen Stand von 14 666,92 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 13 735,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,26 Prozent abwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. 13 451,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 10,00 Prozent auf 0,21 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 7,74 Prozent auf 11,14 CHF), Orascom Development (+ 4,00 Prozent auf 5,20 CHF), DocMorris (+ 2,85 Prozent auf 39,00 CHF) und GAM (+ 2,56 Prozent auf 0,42 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Talenthouse (-19,23 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-10,04 Prozent auf 2,42 CHF), SHL Telemedicine (-9,88 Prozent auf 7,75 CHF), Varia US Properties (-5,91 Prozent auf 38,20 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,65 Prozent auf 0,41 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 11 222 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 267,971 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at