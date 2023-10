Dienstagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Dienstag fällt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 14 214,03 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,917 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,188 Prozent auf 14 208,85 Punkte an der Kurstafel, nach 14 235,61 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14 183,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 214,03 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 676,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, wies der SPI einen Wert von 14 539,23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, lag der SPI bei 13 416,49 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 1,21 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 616,90 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Relief Therapeutics (+ 7,31 Prozent auf 2,28 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,67 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (+ 1,85 Prozent auf 0,06 CHF) und Rieter (+ 1,59 Prozent auf 83,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Lonza (-10,14 Prozent auf 382,90 CHF), Tornos SA (-3,33 Prozent auf 5,80 CHF), Kudelski (-2,92 Prozent auf 1,33 CHF), Arbonia (-2,25 Prozent auf 7,40 CHF) und Kardex (-2,15 Prozent auf 182,20 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 993 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 280,822 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at