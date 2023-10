Dienstagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste

Am Dienstag gab der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,57 Prozent auf 14 154,88 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,917 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 208,85 Zählern und damit 0,188 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 235,61 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 234,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 097,06 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der SPI einen Wert von 14 676,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, stand der SPI bei 14 539,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, stand der SPI bei 13 416,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,787 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 616,90 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit AIRESIS (+ 7,55 Prozent auf 0,57 CHF), lastminutecom (+ 5,39 Prozent auf 22,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,11 Prozent auf 10,50 CHF), GAM (+ 4,54 Prozent auf 0,53 CHF) und Varia US Properties (+ 3,85 Prozent auf 40,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Meier Tobler (-18,35 Prozent auf 32,25 CHF), Lonza (-16,15 Prozent auf 357,30 CHF), Medartis (-7,35 Prozent auf 78,20 CHF), Evolva (-5,94 Prozent auf 3,01 CHF) und Sika (-5,45 Prozent auf 222,20 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 698 035 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,822 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Achiko-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,79 Prozent.

