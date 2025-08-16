Kaufempfehlungen KW 33 16.08.2025 03:34:01

Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Depot-Check Q1 2025: Diese Aktien favorisiert Jeremy Grantham
Stanley Druckenmillers Investmentausblick: So sieht sein Depot zum Start ins Jahr 2025 aus
1. Quartal 2025: Diese Aktien befinden sich im Depot von George Soros

Bildquelle: peterschreiber.media/ shutterstock.com,albund / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:34 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    03:22 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
    10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

    Börse aktuell - Live Ticker

    Gipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
    Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen