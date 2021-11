Diese Aktien hat David Einhorn im dritten Quartal 2021 im Depot

Wie alle Investoren in den USA, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, muss auch Wall Street-Größe David Einhorn seine Investitionen quartalsweise offenlegen. Ein Blick in das 13F-Formular des Investors verrät, welche Änderungen sich im dritten Quartal 2021 ergeben haben. Auffallend ist, dass er bei wenigen Positionen kräftig zugegriffen hat. An der Spitze steht jedoch weiterhin ein alter Bekannter.

Redaktion finanzen.at