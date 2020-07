Diese sechs Aktien-Tipps geben Wall Street-Analysten für das dritte Quartal 2020

• Potenzial von Gilead Sciences nicht nur auf COVID-19-Wirkstoff Remdesivir beschränkt• Kaufempfehlung für Tesla nach positiven Auslieferungszahlen• QUALCOMM profitiert von 5G-Technologie

Mithilfe des Börsen-Portals TipRanks, welches die Aktien-Prognosen von Markt-Analysten auflistet und bewertet, hat CNBC sechs börsennotierte US-Unternehmen recherchiert, in deren Aktien es sich im dritten Quartal des Jahres 2020 besonders zu investieren lohnen soll.

Gilead Sciences-Aktie

Brian Abrahams von der Bank RBC Capital sprach sich laut CNBC für die Gilead Sciences-Aktie mit einer klaren Kaufempfehlung für das dritte Quartal 2020 aus. So gehe er von einem Kursziel von 88 US-Dollar aus. In diesem Jahr hat das Papier bereits etwa 17 Prozent zugewinnen können, was an der optimistischen Erwartung an das Corona-Medikament Remdesivir liege. Abrahams sieht den Erfolg des Unternehmens aber auch über den COVID-19-Wirkstoff hinaus gesichert: So erwarte er ein großes Potenzial für das Medikament Biktarvy, das zur Behandlung von HIV angewendet werden soll. Weiter befinde sich der Wirkstoff Filgotinib gegen Entzündungskrankheiten in der Testphase. Laut Abrahams spreche für den Pharmakonzern sein starkes Profil und eine günstige demografische und preisliche Dynamik, weswegen auch zukünftig mit einem starken Wachstum zu rechnen sei. So erwartet er eine kommerzielle Orientierung und Diversifizierung der zukünftigen Produktpalette, was sich wiederum positiv auf die Aktienwerte auswirken soll.

Tesla-Aktie

Laut CNBC hat Oppenheimer-Analyst Colin Rusch erneut eine Kaufempfehlung für Tesla gegeben, nachdem der E-Auto-Hersteller im zweiten Quartal 2020 sehr gute Zahlen zu Fahrzeugauslieferungen und zur Produktion vorgelegt habe. Insgesamt hat Tesla im zweiten Quartal 90.650 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Gesamtproduktion war bei 82.272 Autos gelegen, wobei 6.326 Fahrzeuge der Modelle S und X sowie 75.946 der Modelle 3 und Y gefertigt wurden. Rusch vermute, dass die Wiederaufnahme der Produktion nach dem coronabedingten Produktionsstopp so gut wie bereits zu Beginn des Quartals erhofft verlaufen sei. Weiter seien die Lieferzeiten viel kürzer gewesen als erwartet. Um dieses Ergebnis zu erreichen, könne das Unternehmen sich auf Kunden in der Nähe seiner Fabriken konzentriert haben. Weiter gehe er davon aus, dass sich die Investoren auf die Leistung der Bruttomarge konzentrieren werden, um die langfristige Kostenstruktur von Tesla zu bestimmen. Obwohl die geringere Nachfrage pessimistische Investoren weiterhin beschäftige, könne Tesla durchaus neue Kunden gewinnen und gleichzeitig Kostensenkungen vornehmen. Bezüglich des zukünftigen Aktienverlaufs habe Rusch Anlegern geraten, die technologischen Neuerungen des Herstellers zu beobachten, besonders im Hinblick auf Akkus und Autonomes Fahren.

Uber-Aktie

Analyst Mark Mahaney von RBC Capital wettete laut CNBC auf den Fahrdienstleister Uber als eine der Top-Investments im dritten Quartal 2020. Den zukünftigen Wert der Uber-Aktie habe er mit 52 US-Dollar eingeschätzt. Anleger können aus einem starken Aufwärtspotenzial Nutzen ziehen, da Uber sehr großen adressierbaren Gesamtmärkten gegenüberstehe, sich in einer führenden Wettbewerbsposition befinde und von einer erfahrenen Führungsebene profitiere. Zwar habe das Unternehmen 2019 einen starken Einbruch der Einnahmen verzeichnen müssen, in den letzten drei Jahren seien aber sowohl Ubers Betriebsausgaben als auch die Fahrer- und Fahrgastsubventionen zurückgegangen. Für eine höhere Rentabilität erwarte Mahaney eine stärkere Wettbewerbsdynamik, langfristig mehr Macht bei der Preisgestaltung, die Verlagerung auf das internationale Geschäft und weg von Fahrgemeinschaften sowie einen größeren Einfluss auf Kosteneinsparungen.

QUALCOMM-Aktie

Michael Walkley von Canaccord Genuity hat am 1. Juli seine Kaufempfehlung für Aktien des Halbleiterherstellers QUALCOMM verlängert, so CNBC weiter. Gleichzeitig soll er seine Aktienprognose von 102 auf 115 US-Dollar erhöht haben. Gerade im Hinblick auf langfristige Investitionen in die 5G-Technologie sei ein starker Kurs zu erwarten. Branchenweit könnten sich die Erträge im Jahr 2021 erholen, wenn sich Smartphones mit 5G-Unterstützung auf dem Markt ausbreiten, Apple wieder Chips von QUALCOMM verbaue und die weltweite Nachfrage nach Smartphones ansteige. Walkley sehe QUALCOMM in einer Führungsposition in der Diskussion um 5G, wodurch sich das Unternehmen Marktanteilsgewinne bei führenden Smartphone-Herstellern sichern könne. Als Grund hierfür sehe er die Kombination aus mehr RF-Modulen und höheren Preisen für 5G-Basisband-Chips im Vergleich zu 4G-Lösungen der Premiumklasse.

Activision Blizzard-Aktie

Laut Needham-Analystin Laura Martin ist von einem Wachstum des Videospieleentwicklers Activision Blizzard auszugehen. Anbieter von Videospielen sowie Videospielstreamingsdienste haben von der Corona-Krise profitieren können, da Menschen während der pandemiebedingten Beschränkungen mehr Zeit zuhause verbracht haben. Aber auch nach der Pandemie sei mit einer hohen Nachfrage zu rechnen. Ihr Kursziel von zwölf Monaten habe Martin demnach von 75 auf 90 US-Dollar erhöht. Der Erfolg der Videospielindustrie sei derzeit vor allem durch Handyspiele, neue Genres - und damit neue Zielgruppen - und E-Sport geprägt. Hier habe Activision außerdem bereits zwei Pro-Ligen organisiert, in denen sich professionelle Spieler in verschiedenen Videospielen duellieren konnten. Martin lobte, dass Activision seine vermarkteten Inhalte auch tatsächlich als geistiges Eigentum besitze und im Austausch mit Fangemeinden stehe. Weiter verfüge der Konzern durch eine Vielzahl an beliebten Franchises, die viele Fans ansprechen, über verschiedene Einnahmequellen.

Wix-Aktie

Naved Khan von SunTrust Robinson hat laut CNBC empfohlen, Aktien von Wix, einem Anbieter eines Website-Baukastens, zu kaufen. Seit Jahresbeginn habe sich das Wertpapier mehr als verdoppelt, weswegen Khan sein Kursziel von 215 auf 290 US-Dollar erhöht habe. So sei er der Meinung, dass Wix bei Agenturen zunehmend beliebter werde, weshalb die Papiere des Entwicklers für Anleger eine gute Investitionsmöglichkeit seien. Wix‘ neuester Baukasten, Editor X, befinde sich momentan im Beta-Stadium und richte sich vor allem an Agenturen und Designer, die man mit Premium-Modellen binden wolle. Weiter habe Wix nun eine erweiterte E-Commerce-Lösung vorgestellt, die verschiedene neue Funktionen enthalte, so etwa auch native Zahlungen mit Wix Payments. Khan habe sich von der Innovationsgeschwindigkeit des Unternehmens beeindruckt gezeigt und rechne auch zukünftig mit einer stärkeren Nutzung von Web-Agenturen, die mit Wix E-Commerce-Seiten erstellen.

Redaktion finanzen.at