Diffusion Engineers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Diffusion Engineers präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Diffusion Engineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,47 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Diffusion Engineers 1,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 806,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at