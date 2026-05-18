Digihost Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Digihost Technology hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Digihost Technology ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,3 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at