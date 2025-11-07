DigiPlus Interactive: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DigiPlus Interactive lud am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 PHP. Im Vorjahresviertel waren 0,800 PHP je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,05 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 19,00 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

