Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung beginnt in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zukunftsthemen wie digitale Innovation, digitale Souveränität und internationale Zusammenarbeit stehen im Fokus des Digital-Gipfels 2024 der Bundesregierung, zu dem am Montag und Dienstag über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Frankfurt erwartet werden. Auf dem Event will die Bundesregierung auch eine Zwischenbilanz ihrer Digitalisierungsbemühungen ziehen. Dabei werde man erörtern, in welchen Bereichen ist Deutschland digitaler Vorreiter sei und wo es noch Aufholbedarf gebe.

Das Bundeskabinett wird auf dem Digital-Gipfel zahlreich vertreten sein. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werden Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Digitalminister Volker Wissing (FDP), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) auf dem Event sprechen. Scholz will außerdem in einem öffentlichen Gespräch dem Digitalverband Bitkom Rede und Antwort stehen. Der Bitkom und andere Branchenverbände hatten zuletzt mehr Tempo bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte der Ampel-Koalition und den Abbau von Bürokratie-Hindernissen gefordert.

Die Gastgeber-Region Rhein-Main gilt als Herzkammer der deutschen Internet-Wirtschaft. Gut die Hälfte der deutschen Großrechenzentren stehen hier, auch wegen der räumlichen Nähe zum De-Cix, einem der größten Internetknoten weltweit./chd/DP/mis