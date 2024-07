Digitale Transformation: Deutsche Unternehmen sehen SD-WAN als Schlüsselelement für mehr Sicherheit

Unternehmen in Deutschland verstärken die Nutzung von SD-WAN-Lösungen und -Diensten, um die Flexibilität und Effizienz ihres Netzwerkbetriebs zu erhöhen und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Dies geht aus einer neuen Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Network — Software Defined Solutions and Services report for Germany" kommt zu dem Schluss, dass eine wachsende Zahl deutscher Unternehmen Software Defined Networking (SDN) als durchdachte und kosteneffiziente Strategie ansieht, um neueste Technologien anwenden und die Anforderungen in den Bereichen Sicherheit und Geschäftskontinuität besser erfüllen zu können. Im Zuge der digitalen Transformation haben sich SD-Netzwerke als wirksames Mittel erwiesen, um Komplexitäten zu reduzieren und eine risikoarme Migration zu Single- oder Multi-Cloud-Umgebungen zu ermöglichen, so die ISG-Studie weiter.

"Unternehmen in Deutschland setzen bei der Einführung von SDN-Technologien auf erfahrene Anbieter und Berater", sagt ISG-Partner Andreas Fahr, der das Geschäft seines Unternehmens in der DACH-Region und Nordeuropa leitet. "Das Wachstum in diesem Markt wird von Systemintegratoren und ihren Partnernetzwerken getrieben, die mit traditionellen Netzwerkanbietern konkurrieren. Als weiterer Wachstumsfaktor kommt die Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen hinzu, die SD-WAN-Lösungen besonders rasch adaptieren."

Der ISG-Studie zufolge suchen viele deutsche Unternehmen nach Wegen, ihren IKT- und Netzwerkbetrieb in die Cloud zu verlagern und gleichzeitig die Sicherheit an allen Zugangspunkten zu verbessern. Diese Unternehmen richten ihre Aufmerksamkeit darauf, innovative Technologien in ihre Unternehmensnetzwerke zu integrieren und gleichzeitig umfassende Sicherheitsmaßnahmen vom Zentrum bis zum Rand ihrer Netzwerke zu gewährleisten, so die Studie. Die Implementierung von SD-WAN kann als Ausgangspunkt für den Einstieg in die Cloud und die vollständige Umstellung auf Cloud-Netzwerke dienen, so ISG weiter.

Laut ISG-Studie ist der Trend zur SD-WAN-Technologie vor allem im starken deutschen KMU-Sektor zu beobachten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen haben oftmals verteilte Standorte, Niederlassungen und Belegschaften sowie hybride Arbeitsmodelle und müssen sich daher auf Cloud-gestützte Kollaborationslösungen verlassen, so die Studie. Der ISG-Studie zufolge nutzen deutsche KMU häufig kostengünstige SD-WAN-Lösungen, um sich mit Cloud- und Sicherheitsanbietern zu vernetzen; oft geschieht dies über Anbieter-Ökosysteme.

"SD-Netzwerke sind von zentraler Bedeutung, um eine reibungslose und sichere Migration zu einer Single- oder Multi-Cloud-Umgebung zu ermöglichen", betont Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Durch den Einsatz von SD-WAN können deutsche Unternehmen die Komplexität der Cloud-Einführung leichter bewältigen, mögliche Ausfälle minimieren und einen nahtlosen Übergang gewährleisten."

Darüber hinaus geht die Studie der Frage nach, wie deutsche Unternehmen SD-Netzwerke nutzen können, um Nutzererfahrungen schnell zu verbessern und damit die Mitarbeiterbindung im Kontext zunehmender Personalknappheiten zu erhöhen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen sich deutsche Unternehmen im SDN-Bereich stellen müssen, wie etwa Netzwerksicherheit und Usability, sowie ISGs Empfehlungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen bietet das ISG Provider Lens™ Focal-Points-Briefing, das hier heruntergeladen werden kann.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Network — Software Defined Solutions and Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 37 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): "Managed SD-WAN Services", "SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)", "Edge Technologies and Services (including Private 5G)" und "Secure Access Service Edge (SASE)."

Die Studie stuft Deutsche Telekom, Orange Business und Wipro in allen vier Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture, CANCOM, Computacenter und Vodafone erhalten diese Einstufung in jeweils drei Quadranten. BT, Colt, Extreme Networks, Tech Mahindra und Verizon Business sind "Leader” in je zwei Segmenten sowie Axians, GTT, Logicalis und Riedel Networks in jeweils einem Segment.

Zudem wird Logicalis in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Axians erhält diese Einstufung in einem Marktsegment.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Tech Mahindra die Auszeichnung "globaler ISG CX Star Performer for 2024" im Marktsegment der "Network — Software Defined Solutions and Services Providers". Tech Mahindra erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence™" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei CANCOM, Computacenter, Deutsche Telekom, GTT and Logicalis zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Network — Software Defined Solutions and Services report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

