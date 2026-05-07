DigitalOcean: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DigitalOcean hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DigitalOcean im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 257,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 210,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at