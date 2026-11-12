Dillard's Aktie
WKN: 861569 / ISIN: US2540671011
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12.11.2026 22:19:19
Dillard's Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Dillard's Inc. (DDS) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $130.9 million, or $8.38 per share. This compares with $129.8 million, or $8.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.8% to $1.480 billion from $1.468 billion last year.
Dillard's Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $130.9 Mln. vs. $129.8 Mln. last year. -EPS: $8.38 vs. $8.31 last year. -Revenue: $1.480 Bln vs. $1.468 Bln last year.
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