Dillard's Aktie
WKN: 861569 / ISIN: US2540671011
|
13.11.2025 13:28:40
Dillard's Q3 Profit, Sales Rise
(RTTNews) - Dillard's, Inc. (DDS), a fashion apparel, cosmetics and home furnishings retailer, on Thursday reported higher profit for the third quarter mainly helped by growth in sales.
Net income increased to $129.8 million, or $8.31 per share from $124.6 million, or $7.73 per share, a year ago.
Sales for the quarter grew to $1.469 billion from $1.427 billion last year.
Dillard's shares were up more than 4% in pre-market trading. The stock closed Wednesday's trading at $605.96, down 0.52%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dillard's Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dillard's Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dillard's Inc.
|520,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX wenig verändert -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.