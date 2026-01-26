Dime Community Bancshares Aktie
WKN: 915116 / ISIN: US2539221083
|
26.01.2026 13:51:42
Dime Community To Redeem $40 Mln Debentures
(RTTNews) - Dime Community Bancshares, Inc. (DCOM), a holding company for Dime Community Bank, Monday announced that it plans to redeem all of its outstanding Fixed or Floating Subordinated Debentures due 2030, with $40 million principal amount, on March 30.
The redemption is expected to be funded by cash and is surmised to be accretive to EPS. Further, the company has reauthorized a repurchase of up to 1,566,947 of its common stock that remains under its existing repurchase plan.
In pre-market activity, DCOM shares were trading at $33.80, up 2.99% on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dime Community Bancshares Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dime Community Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.