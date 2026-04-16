DIP legte Quartalsergebnis vor

DIP gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,82 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DIP ein EPS von 30,38 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 113,81 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 168,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DIP 54,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 56,39 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at