22.01.2026 06:31:28
Disco legte Quartalsergebnis vor
Disco gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 338,72 JPY, nach 293,54 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Disco im vergangenen Quartal 109,29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Disco 93,55 Milliarden JPY umsetzen können.
