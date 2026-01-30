Discovery Harbour Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Discovery Harbour Resources hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Discovery Harbour Resources -0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Discovery Harbour Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

