Divis Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Divis Laboratories hat am 23.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Divis Laboratories 28,31 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 96,75 INR. Im Vorjahr waren 82,53 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Divis Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 105,60 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 93,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at