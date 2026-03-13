Seadrill LimitedShs Aktie
WKN: A0ERZ0 / ISIN: BMG7945E1057
|
13.03.2026 13:32:45
DME Capital Sells Seadrill Shares
According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 17, DME Capital Management, LP, fully exited its position in Seadrill. The fund sold all 1,588,828 shares it reported owning in the previous quarter.As of April 8, 2022, Seadrill had a fleet of 21 advanced offshore drilling units. The company focuses on delivering offshore drilling solutions for a diverse global client base, leveraging technical expertise and operational flexibility.With the benefit of hindsight, DME Capital sold its Seadrill stake too soon. After the shares lost 11.1% in 2025, they’ve rebounded strongly this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
