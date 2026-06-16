DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
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16.06.2026 02:15:22
DNA had one rule. Bacteria didn't get the memo
Every cell in every organism on Earth copies DNA the same way. Except one bacterial protein — quietly doing something scientists had never seen before.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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