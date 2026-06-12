12.06.2026 06:31:29

DO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DO lud am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,78 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 594,5 Millionen EUR im Vergleich zu 524,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,42 EUR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,11 Prozent auf 2,46 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,15 EUR und einen Umsatz von 2,46 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: Asiens Börsen klettern
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen