DO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DO lud am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,78 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 594,5 Millionen EUR im Vergleich zu 524,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,42 EUR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,11 Prozent auf 2,46 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,15 EUR und einen Umsatz von 2,46 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at