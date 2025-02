Dobrindt sieht Ukraine bei Friedenssicherung in der Pflicht

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hält europäische Friedenstruppen in der Ukraine für "vollkommen illusorisch". In der gemeinsamen "Schlussrunde" von ARD und ZDF verwies er darauf, dass die Ukraine über ein 800.000-Mann-Heer verfüge. "Die müssen die Friedenssicherung leisten", betonte Dobrindt. "Das, was wir tun können, ist, dass wir sie in die Lage versetzen, eine Friedenssicherung zu leisten", etwa durch die Lieferung von Waffen und Logistik. "Das ist das Einzige."/ax/DP/he