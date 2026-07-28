Dodla Diary präsentierte Quartalsergebnisse

Dodla Diary hat am 25.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,74 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,42 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,07 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,98 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at