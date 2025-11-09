Deutsche Cannabis Aktie
WKN: A0BVVK / ISIN: DE000A0BVVK7
|
09.11.2025 19:15:00
Does Michael Burry of "The Big Short" Fame Know Something Wall Street Doesn't? He Just Made a Billion-Dollar Bet Against 2 Companies Driving the AI Boom.
Michael Burry has proven his ability to identify a bubble. Back in the early 2000s, the hedge fund manager considered trends in the U.S. housing market unsustainable -- and decided to short this market, betting on a decline.Amid the subprime mortgage crisis that unfolded, he collected more than $700 million for his clients thanks to that move. And Burry gained additional fame when Hollywood told the story in The Big Short a few years later.Since that time, investors have closely watched Burry's moves, as they recognize his strength in spotting clues that may not be noticed by everyone. And as illustrated by his bet against the housing market, Burry isn't afraid to go against the crowd.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 662,00
|0,72%
