Dom Development präsentierte Quartalsergebnisse

Dom Development gab am 20.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 PLN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 706,6 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 482,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at