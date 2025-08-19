|
19.08.2025 06:31:29
Don Quijote: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Don Quijote hat am 18.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Don Quijote 27,84 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 558,55 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Don Quijote 527,70 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 151,59 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 148,64 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 2 246,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 095,08 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.