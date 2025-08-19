Don Quijote: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Don Quijote hat am 18.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Don Quijote 27,84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 558,55 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Don Quijote 527,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 151,59 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 148,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 246,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 095,08 Milliarden JPY umgesetzt.

