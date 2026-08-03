Dongwon Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Dongwon Systems ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dongwon Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 688,45 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dongwon Systems ein EPS von 540,00 KRW je Aktie vermeldet.

Dongwon Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 366,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at